شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير لـ تلفزيون الخليج 365: يجب تحديد مصير ساسي حتى لا يعانى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أحمد سمير، لاعب الزمالك الأسبق، من الجهاز الفني للأبيض بقيادة البرتغالى جايمي باتشيكو، بحسم أمر التونسي فرجاني ساسي بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق الأبيض، مع تحديد بديله حتى لا يعانى الأبيض مستقبلا في مركزه.

وقال سمير، خلال تحليله مباراة الزمالك وأسوان لـ"استوديو الخليج 365"، الذى يقدمه عمر الأيوبي، إن ساسي نجم كبير، ولا غنى عنه، ولكن الإدارة معذورة؛ لأنه يطلب مبالغ مالية كبيرة من أجل تجديد عقده، لافتا إلى أن مشاركة إمام عاشور في المباريات الأخيرة أثبتت نجاحه، وقدم مستوى ممتازا، لكن الحكم عليه يكون في المباريات الكبيرة.

وحذر سمير من استمرار تجميد فرجانى ساسي على الدكة، موضحا أن الخاسر سيكون الزمالك في هذا الأمر، وأن الفريق الأبيض واجه سوء حظ في مواجهة أبناء الجنوب، وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة بأن تخرجه فائزا باللقاء، ومن ثم اقتناص الثلاث نقاط.

وتابع لاعب الزمالك السابق، إن باتشيكو لعب بالتشكيل الأمثل للفريق، موضحا أن البداية بمصطفى محمد طبيعية، مشيرا إلى أن الاعتماد على حازم إمام في الجبهة اليمنى، وتمسكه بالصاعد أحمد عيد يثبت عدم اقتناع الخواجة بخدمات حمزة المثلوثى.