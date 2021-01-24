شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال حكما لمباراة البنك الأهلي وإنبي.. والسيد للجونة ودجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الحكام الرئيسية عن حكام مباراة اليوم الأحد ضمن منافسات الدورى الممتاز، والى تجمع البنك الأهلى مع إنبى فى المباراة الأولى، والجونة مع وادى دجلة فى المباراة الثانى، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الموسم الحالي.

البنك الأهلى × إنبى

▪︎احمد جمال حكما للساحة ويعاونه كلا من خالد حسام مساعد أول وكريم يونس نساعد ثانى وعبدالله عكاشة حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وعاطف حسين حكم فيديو مساعد.

الجونة × وادى دجلة

▪︎عبدالعزيز السيد حكما للساحة ويعاونه كلا من السيد حسن مساعد أول ومحمد أو رحاب مساعد ثانى ومحمد الجرايحى حكما رابعا ومحمود ناصف حكم فيديو وصبرى ابراهيم حكم فيديو مساعد.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا صحفيا قال فيه " يؤكد الاتحاد المصرى لكرة القدم تقديره للنقد بشكل عام وهو ما جعل أعضاءه يتحملون بصدر رحب ما يتعرضون له يوميا من موجات وصلت إلى حد الهجوم غير المبرر فى بعض الأحيان، وذلك منذ أن تولت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد مسئولياتها، ملتزمة الصمت حيال ذلك، إلا أنه فى الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح اللجنة باستمرار ما يتعرض له التحكيم المصرى لهذا الكم من التشويه المتعمد بعد كل مباراة، وهذا الكم من اختلاق الأخبار والادعاءات غير الصحيحة التى تنال الحكام المصريين.

ويهم الاتحاد المصرى فى هذا المقام أن يؤكد على ثقته فى التحكيم المصرى الذى يعد الأعرق والأفضل على مستوى القارة الأفريقية، ويمتلك ذخيرة من الحكام الأكفاء سواء من الدوليين وغير الدوليين.

ويدعو الاتحاد المصرى جميع العاملين فى الوسط الكروى التحلى بالموضوعية لدى تناولهم شئون التحكيم بعيدا عما تجرفهم إليه المنافسات الرياضية، وأن يبقوا أحد عناصر الدعم الرئيسية لهذا العنصر المهم فى العملية الكروية، وأن يضع الجميع فى اعتباره أيضا أن أخطاء التحكيم فى العالم أجمع ستظل جزءا من لعبة كرة القدم مهما اتسعت مساحة الاستعانة بالتقنيات الحديثة.

كما يناشد الاتحاد المصرى لكرة القدم الإعلام الرياضى على وجه الخصوص الاستمرار فى دعم الحكام المصريين كما اعتدنا منه والتمسك بمصداقيته التى تميزه والتأكد من صحة الأخبار التى تتناولهم عقب كل مباراة.