شكرا لقرائتكم خبر عن كأس العالم لكرة اليد.. تعرف على موقف كل مجموعة من التأهل لربع النهائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيسى لبطولة العالم لرجال كرة اليد فى نسختها رقم 27، وأسفرت عن حسم 3 منتخبات مقاعدها فى ربع نهائى مصر 2021.

قبل الجولة الأخيرة ضمنت منتخبات المجر وإسبانيا من المجموعة الأولى والدنمارك من المجموعة الثانية التأهل لربع النهائي، بينما الإثارة والحسابات مستمرة فى المجموعتين الثالثة والرابعة من الدور الرئيسى حتى الجولة الأخيرة.

جدير بالذكر أنه فى حال تعادل فريقين أو أكثر فى النقاط، يتم اللجوء للمواجهات المباشرة بينهم فى نهاية جولات الدور الرئيسي.

نشرح لكم موقف كل مجموعة من ربع النهائي.

المجموعة الأولى

تغلب منتخب المجر على بولندا، كما فاز فريق إسبانيا على أوروجواى ليضم المنتخبان تأهلهما إلى ربع النهائى وجاء الترتيب كالتالي:

المجر 8 نقاط (+37)

إسبانيا 7 نقاط (+20)

ألمانيا 4 نقاط (+31)

بولندا 4 نقاط (+19)

البرازيل 1 نقطة (-23)

أوروجواى 0 نقاط (-84)

تختتم منافسات الدور الختامى للمجموعة يوم الإثنين، وتحسم مواجهة إسبانيا والمجر صدارة المجموعة لتحديد منافس ربع النهائي.

المجموعة الثانية

حسم منتخب الدنمارك تأهله إلى ربع النهائي، بعد فوزه على اليابان، بينما مفاجأة فوز الأرجنتين على كرواتيا أشعلت الصراع بين ثلاث منتخبات على بطاقة التأهل الثانية وجاء الترتيب كالتالي:

الدنمارك 8 نقاط (+41)

الأرجنتين 6 نقاط (0)

كرواتيا 5 نقاط (+8)

قطر 4 نقاط (-4)

اليابان 1 نقطة (-13)

البحرين 0 نقاط (-32)

ضمن منتخب الدنمارك تأهله فى صدارة المجموعة رسميا قبل مواجهة كرواتيا، بينما مواجهة قطر والأرجنتين ستكون حاسمة فى تحديد المتأهل الثانى مع الدنمارك بعد انتظار نتيجة مواجهتها أمام كرواتيا.

الأرجنتين: الفوز أو التعادل أمام قطر يصعد بالفريق إلى ربع النهائى للمرة الأولى فى التاريخ، أما الخسارة فتطيح بحلم التانجو.

كرواتيا: لا بديل للفريق عن فوزه ضد الدنمارك فى الجولة الختامية مع خسارة الأرجنتين أمام قطر من أجل التأهل.

قطر: يحتاج الفريق للفوز ضد الأرجنتين مع خسارة كرواتيا أمام الدنمارك من أجل التأهل.

المجموعة الثالثة

تنحصر المنافسة بين ثلاث منتخبات على بطاقتى التأهل إلى ربع النهائى وهم فرنسا والنرويج والبرتغال والترتيب الحالى قبل الجولة الأخيرة كالتالي:

فرنسا 8 نقاط (+10)

النرويج 6 نقاط (+16)

البرتغال 6 نقاط (+12)

أيسلندا 2 نقطة (+9)

سويسرا 2 نقطة (-9)

الجزائر 0 نقاط (-38)

فرنسا: يحتاج منتخب الديوك إلى الفوز أو التعادل أمام البرتغال لضمان التأهل لربع النهائى وسيكون ذلك من قمة المجموعة، الخسارة قد تعقد الحسابات*.

البرتغال: الفوز ضد فرنسا يعنى تأهل الفريق إلى ربع النهائى وفارق الأهداف فى النتيجة يحسم صاحب البطاقة الثانية بين فرنسا والنرويج*.

النرويج: يحتاج المنتخب تعادل أو خسارة البرتغال أمام فرنسا ليتأهل الفريق حالة فوزه على أيسلندا.

*فى حالة فوز البرتغال ضد فرنسا، والنرويج أمام أيسلندا تتساوى منتخبات فرنسا والبرتغال والنرويج ولكل منهم 8 نقاط، فى تلك الحالة يتم اللجوء لنتائج الفرق الثلاثة مع إلغاء نتائجهم أمام الفرق الأخرى.

*قبل الجولة الأخيرة وبنتائج الثلاثة منتخبات المتنافسة فارق الأهداف لفرنسا (+4) والبرتغال (-1) أما النرويج فتم حسم موقفها فى تلك الحالة وفارق الأهداف سيظل (-3)

*فى حالة تساوى الثلاثة منتخبات فى النقاط تتأهل البرتغال مباشرة وإذا كان فارق الأهداف فى المباراة أمام فرنسا أقل من 7 أهداف يلحق بهم الديوك أما إذا كان أكثر من 7 أهداف تلحق النرويج بالبرتغال.

المجموعة الرابعة

تتنافس 4 منتخبات فى تلك المجموعة على بطاقتى التأهل إلى ربع النهائى، هي: السويد ومصر والاتحاد الروسى وسلوفينيا والترتيب قبل الجولة الأخيرة كالتالي:

مصر 6 نقاط (+32)

السويد 6 نقاط (+13)

الاتحاد الروسى 5 نقاط (+13)

سلوفينيا 5 نقاط (+8)

بيلاروسيا 2 نقطة (-13)

مقدونيا الشمالية 0 نقاط (-53)

يلعب منتخب مصر أمام سلوفينيا، بينما تواجه السويد فريق الاتحاد الروسى لحسم بطاقتى التأهل من المجموعة.

السويد: الفوز يعنى التأهل فى الصدارة، والتعادل يعنى صعود الفريق فى انتظار تحديد المركز الأول أم الثاني.

فى حالة خسارة السويد تودع البطولة وتحدد نتيجة مواجهة مصر أمام سلوفينيا المتأهل الثاني.

مصر: الفوز أو التعادل يعنى تأهل مصر ويتحدد المركز بناء على نتيجة مواجهة السويد ضد الاتحاد الروسي، أما فى حالة الخسارة فيودع الفريق البطولة.

الاتحاد الروسي: الفوز ضد السويد يعنى التأهل لربع النهائى وينتظر وقتها الفريق تحديد مركزه من نتيجة مباراة مصر أمام سلوفينيا، التعادل أو الخسارة تعنى خروج الفريق.

سلوفينيا: لا بديل عن الفوز للمنتخب السلوفينى من أجل التأهل لربع النهائي، أما التعادل أو الخسارة فيطيح بحلم الفريق من الصعود.