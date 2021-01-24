شكرا لقرائتكم خبر عن القادسية الكويتي يطلب ضم سيف الجزيري بعد تألقه مع المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد الجبالي، وكيل أعمال سيف الدين الجزيري مهاجم المقاولون العرب، عن دخول نادي القادسية الكويتي، في مفاوضات مع نظرائهم بنادي المقاولون العرب، بخصوص سيف الدين الجزيري مهاجم ذئاب الجبل، بعد تألقه اللافت مع المقاولون خلال الموسم الماضي والجاري.

وقال الجبالي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن القادسية بدأ المفاوضات مع المقاولون العرب خلال الساعات الماضية، للحصول على خدمات المهاجم التونسي إعارة بنية البيع.

وكان سيف الدين الجزيري قد انضم خلال الفترة الماصية إلى منتخب تونس بعد تألقه مع المقاولون العرب، حيث يعد المهاجم التونسي أبرز هدافي الفريق ومن أكثر العناصر المؤثرة.

ونافس المهاجم التونسي على لقب هداف دوري الموسم الماضي، بعدما سجل 11 هدفا مع المقاولون وصنع 7 أخرى، بينما شارك الجزيري في الموسم الجاري في 7 مباريات سجل خلالهم 3 أهداف من بينها هدفه الأخير في شباك النادي الأهلي، كما صنع هدف آخر.

ويستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الخامسة مساء الثلاثاء المقبل مباراة المقاولون العرب وسموحة، ضمن منافسات الأسبوع الثامن من عمر مسابقة الدوري العام، حيث يطمح الذئاب إلى تعويض خسارتهم أمام الأهلي واستعادة مسار الانتصارات مرة أخرى.

وأغلق الجهاز الفني لفريق المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس صفحة الهزيمة من النادي الأهلي، خلال المباراة التى جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري العام، والتى انتهت بفوز الفريق الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعدما قلب الطاولة على ذئاب الجبل في الشوط الثاني، حيث كان المقاولون قد نجح في التقدم أولاً بهدفين نظيفين، وذلك من أجل بدء الاستعداد لمباراة سموحة المقبلة في الدوري.

ويحتل المقاولون العرب المركز الـ16 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط، حصدها ذئاب الجبل بعد الفوز في مباراتين والخسارة في 5 مباريات وتعادل وحيد، وسجل مهاجمو المقاولون 8 أهداف، واستقبلت شباكه 12 هدفاً آخر.