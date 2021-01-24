شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد صلاح حسني: متفائل بموسيماني.. وأنصح صلاح بالريال رغم انتمائى لبرشلونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوضح الفنان أحمد صلاح حسني أنه مرتبط بالنادي الأهلي بدرجة كبيرة وحبه له لا يستطيع أحد التقليل منه، والأهلي نجح في تحقيق بطولات في توقيت صعب، محييا لاعبي الأهلي وإدارة الأهلي على تحدي الصعاب.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس: "كنت فخور لمشاهدة نهائي افريقيا بين فريقين مصريين وقطبي الكرة المصرية، وحتى لو الزمالك كان فاز في هذه المباراة كنا سنشعر بالضيق كأهلاوية، ولكن لا يمنع أنني سأكون فخور بأن النهائي كان مصري ووصول القطبين للنهائي انتصار لكرة المصرية".

كشف أن فريق الدحيل القطري منافس الأهلي بكأس العالم للأندية، مدعم بلاعبين مميزين ولديهم من القدرات المالية ما يجعلهم قادرين على المنافسة، ولكن أتوقع عبور الأهلي لمباراته ضد الدحيل، وبايرن ميونيخ الفريق الوحيد في العالم الذي يحافظ على مستواه لفترة طويلة وهو أقوى فريق في العالم، وقوته في السيطرة على وسط الملعب، ولكن الاهلي فريق المواقف الصعبة.

وأضاف: "أحب عمرو السولية وأداؤه يفرق كثيرا مع الأهلي، وطول عمر وسط الأهلي مميز بوجود لاعبين مميزين، مثل حسام غالي ومحمد شوقي ومجدي عبد الغني ومجدي طلبة وأسامة عرابي، وهذا لا يقلل من باقي اللاعبين وجميعهم أبطال، ومعه محمد الشناوي الذي يقدم مستويات كبيرة".

وتابع: "أعشق بيتسو موسيماني وأراه مدرب ملعب ومدرب مباراة وتفاءلت بوجوده في الأهلي وأثبت صحة توقعي في نهائي افريقيا أمام الزمالك"، مضيفا: "منبهر بأداء محمد صلاح، ومن الصعب الحفاظ على المستوى والاستمرارية في التألق، وهو أصبح من أهم 5 لاعبين على مستوى العالم ويحافظ على وضعه، ورغم أنني أشجع برشلونة ولكن أتمنى انتقاله إلى ريال مدريد لأن طريقة لعب الريال تناسبه وبطل اسبانيا أصبح جاهزا لضم لاعب كبير بقيمة صلاح".

واستطرد: "الأسطورة بالنسبة لي صالح سليم لأنه حقق المعادلة الصعبة لاعب كرة مميز للغاية ورئيس ناد مميز للغاية، بالإضافة إلى أنه ممثل مميز للغاية بالنسبة لي، وكان له دور في احترافي بألمانيا لأكون أول ناشئ من الأهلي يخرج للاحتراف".

وقال: حسام حسن أفضل مهاجم جاء إلى الأهلي، كما أنني أعشق عماد متعب؛ لأنه لاعب ذكي للغاية، ومتعب الأقرب لحسام حسن في التمركز داخل الملعب وفي التعامل مع الكرات".