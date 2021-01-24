شكرا لقرائتكم خبر عن ريان وربيع ياسين وراء إقناع الأهلي بضم مدافع المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الأهلى أن حازم هانى مدافع المنصورة، والذى اقترب من الانتقال للقلعة الحمراء، تم متابعته لفترة طويلة بعد عرضه من البعض على مسئولى الأهلى، مشيرا إلى أن ياسر ريان نجم الأهلى السابق تابع اللاعب فى أكثر من مباراة لفريقه بتوصية من فتحى مبروك رئيس قطاع الناشئين السابق.

أكد المصدر أن إدارة الأهلى كانت تتابع اللاعب من قبل فترة كورونا من أجل التأكد من أحقيته بالانتقال لصفوف الأهلى، مشيرا إلى أن ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب السابق طالب مسئولى القلعة الحمراء بحسم الصفقة لأنه يملك إمكانيات طيبة تؤهله لقيادة دفاع الأهلى فى المستقبل.

أضاف المصدر أن تامر النحاس وكيل اللاعب تدخل لدى مسئولى الأهلى لحسم الصفقة، ويحاول إنهاء الصفقة مع وكيله.

وكشف حازم هانى مدافع المنصورة ومنتخب الشباب والذى اقترب من الانتقال للأهلى، أنه اقترب بنسبة كبيرة من الانتقال إلى الأهلى، لاسيما أن مسئولى القلعة الحمراء كانوا يرسلون بعض الأشخاص من أجل متابعته فى مباريات فريقه بدورى الدرجة الثانية.

قال هانى فى تصريح خاص إنه يتبقى بعض الرتوش الأخيرة فى الاتفاق بين الأهلى والمنصورة من أجل حسم الصفقة، مشيرا إلى أنه يتمنى الانتقال للأهلى وتحقيق حلم حياته، لاسيما بعدما أبدى مسئوليه اهتمام بضمه.

وتوقع مدافع المنصورة خلال الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة بعد إنهاء التفاوض بين الناديين.