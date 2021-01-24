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"إذا كتبه الله لك فستتألق".. عبد الحليم علي يوجه رسالة لمصطفى محمد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

وجه عبد الحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك رسالة إلى مصطفى محمد مهاجم فريقه، طالبه خلالها بضرورة التركيز والعمل بقوة خلال الفترة المقبلة.

وأشار علي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى ضرورة ما وصفه بـ"الاستقرار النفسي" لمصطفى محمد خلال ما تبقى من الموسم الجاري.

وقال علي: "إلى مصطفى محمد.. أنت لاعب كبير والجماهير تحبك، أنت تقود هجوم نادي الزمالك وإذا كان الله كاتب لك الاحتراف فستحترف وستتألق".

واختتم: " المهم له هو الاستقرار النفسي وأن يركز في عمله وهو بالفعل في قمة تركيزه".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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