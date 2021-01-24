عبد الحليم علي: اعترض باحترام وليس بأي طريقة أخرى.. وماذا سأقول للاعبي الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد عبدالحليم علي مدير الكرة في نادي الزمالك، أن فريقه تعرض للظلم التحكيمي خلال مواجهة فريقه ضد أسوان مساء أمس، السبت، في إطار مباريات دوري We المصري.

وأشار علي في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أنه طالب الحكم الرابع خلال المباراة بضرورة إبلاغ الحكم الأول بالعودة لتقنية الفيديو المساعد لمراجعة أكثر من كرة.

وقال علي: "حددنا هدفنا منذ البداية وهو المنافسة داخل الملعب فقط، في وجودي اللاعبين في قمة الإلتزام، لا يخرج لاعب عبر التواصل الإجتماعي ليتحدث عن أي شيء إلا لإخراج نفسه من الضغط في أمور بسيطة وأنا لا أبدي أي اعتراض على ذلك".

وأكمل: "تركيزنا في الملعب فقط، لم يعترض أي لاعب على أي شيء، لا على الحكام أو غيره، ولن يعترض أي لاعب لدينا حتى نهاية الموسم على الحكام، هناك روح جيدة وإلتزام داخل الفريق لأننا نمتلك لاعبين رجال وملتزمين".

وأضاف: "لم أتحدث من قبل، احترم كل الجماهير المصرية، احترم لجنة الحكام، احترم الإعلام كله، ولكنني تعرضت للظلم اليوم، أقول أمام مصر كلها أن حقي ضاع اليوم، وطالبت الحكم الرابع بضرورة العودة لتقنية الفيديو ولكنه لم يستجب".

وأردف: "من يقول عبد الحليم علي لم يتحدث مع الحكم ولم يتعرض، أقول له لا أنا بالفعل تحدثت مع الحكم ولكن باحترام، سواء أنا أو لاعبي الفريق عندما يتحدثون مع الحكم سيكون باحترام وليس بأي طريقة أخرى كالسابق".

وأوضح: "نطالب بالعدالة التحكيمية لكل فرق الدوري، يجب أن تتحقق العدالة لـ18 فريق، لا نريد غير ذلك، أقسم بالله أطالب بالعدالة للجميع".

واختتم: "غدًا عندما أتحدث مع اللاعبين ماذا سأقول لهم؟ كيف سأقول لهم اتعبوا وخوضوا تدريباتكم بقوة في عدم وجود العدالة؟ إذا كان الأمر كذلك فيجب أن نعرف مسبقًا لكي يرتاح اللاعبين ولا يخوضون تدريباتهم".