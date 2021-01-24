كلوب يعلق على التكهنات المثارة بشأن صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم الفريق سيعود للعب بصفة أساسية أمام مانشستر يونايتد في كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويستضيف مانشستر يونايتد فريق ليفربول مساء الأحد على ملعب "أولد ترافورد" في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي "FA CUP".

وقال كلوب، في تصريحات نقلتها صحيفة "ليفربول إيكو" في الساعات الأولى من صباح الأحد: "نعم صلاح سيشارك بنسبة كبيرة بشكل أساسي، ولا أعتقد أن ذلك سر كبير".

وعن التكهنات المستمرة بشأن مستقبل صلاح الذي سيتبقى على عقده عامين بعد نهاية الموسم الجاري، أكد كلوب: "لا أعتقد أن ذلك سيؤثر على أداء الفريق، هذا شيء طبيعي في عالم كرة القدم".

وأوضح: "نحن لا نخرج ونتحدث عن أشياء نعتقد أنها مهمة، هذا أمر نادر جدا. لكننا نتلقى أسئلة ونجيب عليها ثم يبدو أننا قد بدأنا في الحديث عن الموضوع، هذه هي القصة".

وأتم مدرب ليفربول قائلا: "في معظم الحالات لا نفعل ذلك، لا أعتقد أنه (عقد صلاح) سيعطل الموسم".