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الإسماعيلي ينتقد الحكم محمود بسيوني بعد تعادله مع المحلة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

انتقد سعفان الصغير، مدرب حراس المرمى بالنادي الإسماعيلي، بعض القرارات التحكيمية في مباراة الفريق أمام غزل المحلة، والتي انتهت بالتعادل (2-2) في الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري.

وقال سعفان، في تصريحات هاتفية لبرنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "تم احتساب ضربتي جزاء غير صحيحتين ضدنا، ولم يكن لهما أي صلة بركلات الجزاء".

وأضاف: "الكرة عندما ترتطم بجسم اللاعب ثم يده لا يجب أن يتم احتسابها ركلة جزاء".

وأكمل: "مَن كان يجلس في غرفة تقنية الفيديو كان محمود بسيوني، الذي قام سابقا بإلغاء هدف صحيح للإسماعيلي أمام البنك الأهلي، لا أعرف لماذا يفعل ذلك بنا؟".

وأتم مدرب حراس الإسماعيلي قائلا: "نعم الإسماعيلي غير موفق من الناحية الفنية، لكن يجب الحصول على حقنا على المستوى التحكيمي".

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محمد العمدة

محمد العمدة

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