نشرة السبت.. الزمالك يتعثر أمام أسوان.. وصلاح يتوج بجائزة لاعب شهر ديسمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار الرياضية ليوم السبت 23 يناير 2021.

نادي زد يُعلن التعاقد مع أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق

"خاصة الأندية المتنافسة على الصدارة".. الزمالك يطالب بالعدالة في بيان رسمي

لاعب أسوان يعتذر لجماهير الزمالك

الزمالك يسقط في فخ التعادل أمام أسوان ويمنح الأهلي فرصة للانفراد بالصدارة

الـ"VAR" بطل تعادل مثير وقاتل بين غزل المحلة والإسماعيلي في الدوري

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منافس الأهلي.. المريخ لسوداني يسابق الزمن للتعاقد مع مدرب

صلاح يتوج بجائزة لاعب شهر ديسمبر.. ويصرح: الأمور ستكون على ما يرام