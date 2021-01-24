نادي زد يُعلن التعاقد مع أحمد دويدار مدافع الزمالك السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلن أحمد دياب الرئيس التنفيذي لنادي زد ضم أحمد دويدار لاعب الزمالك الأسبق لصفوف الفريق لمدة موسمين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتعديم صفوف الفريق.

وقال دياب في تصريحات خاصة لمصراوي إن أحمد دويدار لاعب مميز ومازال قادر على العطاء وسيكون اضافة قوية لنا في الفترة المقبلة.

وأوضح أن معدل الأعمار في نادي زد 23 سنة والفريق يحتاج عناصر خبرة لتوجيه اللاعبين ومنحهم الثقة من خلال خبراتهم الكبيرة التي مروا بها في مشوارهم.

وأشار إلى أن دويدار لاعب مهم وسيفيد الفريق من خلال مجهوده في الملعب، ودائما نسعى لتدعيم الفريق بصفقات مميزة للصعود إلى الدوري الممتاز.

ووقع اللاعب في حضور أسامة نبيه المدير الفني للفريق وشريف إسلام المدير الإداري للفريق.