علاء عبدالعال: الحكم حرم أسوان من ركلة جزاء أمام الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعرب علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، عن رضاه بالتعادل أمام نادي الزمالك، في لقاء ضمن منافسات الجولة التاسعة بدوري WE المصري.

وقال عبد العال في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" توليت المهمة مع أسوان بعد 4 هزائم متتالية، وكنت أعمل على إعادة الثقة للاعبين، ومواجهة الزمالك كان الاختبار الحقيقي لعودة الثقة للاعبي أسوان".

وأضاف:" قدمنا أداء جيد في حدود الامكانيات أمام الزمالك والنتيجة جيدة بالنسبة لنا، ونعترف أن الكرة بها بعض التوفيق".

وتابع:" الأداء ككل أجبرنا الزمالك على عدم خلق فرص حقيقة، وستطاعنا إيقاف خطورة أوباما وأبو جبل تألق أمامنا في أكثر من كرة".

وأوضح، أن فريق أسوان كان يستحق ركلة جزاء ضد الزمالك، لكن رغم ذلك يعتبر الأداء والنييجة مرضية في النهاية.

وأتم تصريحاته:"لابد أن تلعب أمام الأهلي والزمالك على إيقاف نقاط القوة لهم أولا، لأن لديهم لاعبين أصحاب امكانيات عالية".