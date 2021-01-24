مصدر لمصراوي: عقوبات الحكام سرية ولم نحيل أحدًا للتحقيق حتى الآن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالباسط:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، بأنه لم يصدر أي قرار بإيقاف أحد من طاقم تحكيم مباراة الزمالك وأسوان التي أقيمت اليوم الأحد ضمن الجولة التاسعة من دوري we المصري.

وقال المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحاته لمصراوي بأن العقوبات التي تصدر ضد الحكام سرية ولا يتم الإعلان عنها، ولا تكون مكتوبة.

وذكرت تقارير صحفية أن حكم مباراة الزمالك وأسوان أن لجنة التحكيم أحالة حكم الساحة وحكم الفيديو المساعد للتحقيق على خلفية بعض القرارات التي اتخذت في المباراة.

وأوضح المصدر ذاته أنه حتى الآن لم يتم إحالة أحد للتحقيق على خلفية أحداث المباراة التي جرت اليوم.

وتعادل الزمالك أمام أسوان بدون أهداف في مباراة شهدت إلغاء هدف لصالح مصطفى محمد بعد العودة لتقنية الفيديو.