فرجاني ساسي VS إمام عاشور.. من يسحب البساط في الزمالك 2021؟ (تفاعلي)

محمد اسماعيل - القاهرة - تقرير - كريم سعيد ومها صلاح الدين:

لاعبان، أحدهما تونسي الجنسية، انتقل من الزمالك في موسم الانتقالات الصيفية عام 2018، واستطاع من وسط الملعب خلال 3 سنوات كسب محبة النادي الأبيض.

والآخر، مهاجم شاب قادم من غزل المحلة عام 2019، استطاع أن يحجز مقعده للتو، بين هدافي الزمالك، في بداية موسم 2021.

وبعد 7 مباريات للزمالك في الدوري المصري، تدور مقارنة لم تحسم بعد، على منصات التواصل الاجتماعي وجميع المنصات الكروية بين الاثنين، التونسي فرجاني ساسي صاحب الـ 28، واللاعب الشاب إمام عاشور، صاحب الـ 22عامًا.

ويبقى السؤال، من يسحب بساط من الآخر الزمالك، في موسم 2021، فرجاني ساسي أم إمام عاشور.. هذا ما نجيب عليه عبر تحليل بيانات اللاعبين في المباريات التي تم حسمها بالدوري الممتاز 2021، من خلال هذا التقرير.

"إمام يلعب ثلثي المباريات"

منذ بداية الموسم، لعب فرجاني ساسي 3 مباريات مع الزمالك في الدوري المصري، أمام المقاولون العرب وبيراميدز والجونة. وكانت مباراة الجونة، حيث تم الدفع به خلال الدقائق الأخيرة، هي المباراة الوحيدة التي التقى خلالها مع إمام عاشور، الذي لعب مع الزمالك 4 مباريات أخرى منذ بداية الموسم في الدوري المصري، أمام كل من سموحة وإنبي وطلائع الجيش والمصري.

"تمريرات إمام أكثر من ضعف تمريرات فرجاني"

وخلال الخمس مباريات، استطاع إمام عاشور أن يمرر الكرة 274 مرة، أي أكثر من ضعف تمريرات فرجاني ساسي خلال 3 مباريات بالدوري المصري منذ بداية الموسم، والذي مرر الكرة 133 مرة.

"إمام يستلم الكرة أكثر من فرجاني مرتين"

استلم فرجاني ساسي الكرة 114 مرة في المباريات الثلاث، أي أكثر قليلًا من عدد المرات التي استلم خلالها، إمام عاشور، حيث استلم الكرة 214 مرة، خلال المباريات الخمس. إمبيد

"ثلاثة أضعاف استخلاص الكرة"

واستخلص إمام خلال الخمس مباريات 90 كرة من الفريق المنافس، أي حوالي ثلاث أضعاف عدد المرات التي استخلصها فرجاني ساسي على مدار ثلاثة مباريات، أي 31 مرة فقط. **إمبيد**

"تعادل في صناعة الأهداف"

بينما تعادل اللاعبين في صناعة الأهداف، وتسهيل الكرة للاعب آخر للفريق في التسديد، حيث صنع كلًا من فرجاني ساسي وإمام عاشور، خلال مبارياتهم في الدوري المصري مع الزمالك هذا الموسم، هدف واحد فقط. **إمبيد**

"عاشور وحده يسدد.."

لم يحالف الخط فرجاني في التسديد، خلال المباريات الثلاث، التي لعبها في الدوري المصري خلال هذا الموسم، بينما استطاع إمام عاشور تسديد 3 أهداف خلال مباراتين متتاليتين، أمام كل من طلائع الجيش والنادي المصري.

وفي النهاية، وبمزيد من التحليل، نجد أن اللون الأصفر المعبر عن أرقام إمام عاشور في السبع مباريات الماضي، يحتكر مساحة أكبر في الرسوم التالية من اللون الأزرق المعبر عن أرقام فرجاني ساسي، الذي يمتلك تاريخًا أكبر من الأرقام والإنجازات مع نادي الزمالك، حتى في فرص المشاركة في المباريات حتى الآن.

وأخيرًا، تستطيع أن ترى من خلال ذلك التسلسل الزمني بأسماء المباريات، كيف تبتلع الأرقام المتمثلة في الدوائر الصفراء (إمام عاشور) ، الدوائر الزرقاء (فرجاني ساسي)، فقط في 7 مباريات.