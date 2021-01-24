مباراة الهلال القادمة في الدوري السعودي..الموعد والقنوات الناقلة

تنقل قناة السعودية الرياضية الثالثة، عبر القمر الصناعي نايل سات، والقمر الصناعي عرب سات، مباراة الهلال القادمة أمام مضيفه الفيصلي لحساب الجولة الـ 15 والاخيرة من مرحلة الذهاب من الدوري السعودي (دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين)، المقرر إقامتها بعد غد الاثنين الموافق 25 يناير 2021 على ملعب “المدينة الرياضية في المجمعة”.

ووقع اختيار قناة السعودية الرياضية على المعلق حماد العنزي للتعليق على مباراة الفيصلي والهلال، حيث يسعى الزعيم الهلالي للهروب في صدارة الدوري السعودي، والتتويج بلقب بطل الشتاء، فيما يسعى الفيصلي للهروب من مخالب النزول للدرجة الثانية، وتنطلق المباراة عند الساعة 18:15 بتوقيت السعودية، 15:15 بتوقيت جرينتش، 17:15 بتوقيت مصر.

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ويتصدر نادي الهلال مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 29 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ملاحقيه “الشباب و الأهلي” بعد مرور 14 جولة، كما يتوفر رجال المدرب الروماني لوشيسكو على أقوى خطوط الدفاع في البطولة إذ تلقت شباكهم 8 أهداف فقط، فيما سجل رفقاء لوسيانو فييتو 22 هدف في الدوري حتى الآن.

من جانبه، فشل نادي الفيصلي المحتل للمركز 12 في الدوري السعودي برصيد 15 نقطة في تحقيق الفوز في آخر 5 مباريات، حيث سقط في فخ التعادل في مبارتين و خسر في ثلاث، كما أن آخر 5 مباريات جمعته مع الهلال شهدت تعرضه للخسارة في أربع مباريات وحقق تعادل وحيد.