مباراة النصر القادمة في الدوري السعودي..الموعد والقنوات الناقلة

تنقل القناة الرياضية السعودية الأولى على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات، مباراة النصر ومضيفه الاتحاد في قمة مباريات الجولة الـ 15 من الدوري السعودي للمحترفين “دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين”، والمقرر إجراؤها يوم الأحد 24 يناير الجاري على ملعب “الجوهرة المشعة” بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووقع اختيار القناة السعودية الرياضية على المعلق الرياضي المصري بلال علام للتعليق على مباراة النصر واتحاد جدة والتي يسعى فيها زملاء عبد الرزاق حمد الله لمواصلة الصحوة في الدوري السعودي، وتجري المباراة بداية من الساعة 17:10 بتوقيت جرينتش، 19:10 بتوقيت مصر، 20:10 بتوقيت السعودية.

ويخوض نادي الاتحاد السعودي المباراة وهو في المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، فيما تنفس نادي النصر الصعداء في الجولات الخمس الماضية بتحقيق سلسلة انتصارات جعلته يرتقي إلى المركز السابع برصيد 20 نقطة.

وكانت آخر 5 مباريات ذات طابع ايجابي لكل من النصر والاتحاد على جميع المستويات، حيث حقق العالمي 4 انتصارات و تعادل في واحدة، بينما نجح الاتحاد في تحقيق الفوز في 4 من آخر 5 مباريات وتعرض للهزيمة مرة واحدة.

أما بخصوص تاريخ المواجهات المباشرة، فقد كانت متكافئة لدرجة كبيرة، حيث نجح نادي الاتحاد في تحقيق الفوز في مناسبتين من آخر 5 مواجهات أمام النصر، وتعادلا في مناسبتين، فيما فاز نادي النصر في مباراة واحدة.