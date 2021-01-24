الامارات | الدنماركية تاوسن بطلة «دولية الفجيرة لتنس السيدات»

شكرا لقرائتكم خبر عن الدنماركية تاوسن بطلة «دولية الفجيرة لتنس السيدات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فازت اللاعبة الدنماركية كلارا تاوسن بالمركز الأول لبطولة الفجيرة الدولية لتنس السيدات، التي اختتمت أمس برعاية الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، بعد تغلبها على السويسرية فيكتوريا كولوبيك بمجموعتين لواحدة، وبواقع (6-0) و(4-6) و(6-3)، بعد مباراة ظهرت بمستوى فني مميز واستمرت أكثر من ساعتين، لتنال الفائزة تاوسن 50 نقطة، إضافة الى الجائزة المالية.

وتوج الفائزات نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد عبدالملك أهلي، ورئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للتنس عبدالغفور بهروزيان.

من جهته، أشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس أحمد أهلي بالنجاح التنظيمي والفني الذي حققته النسخة الأولى لبطولة الفجيرة الدولية للسيدات، مؤكداً أن هذه البطولة تعكس مدى الجهود التي بذلها نادي الفجيرة الدولي للتنس، وقادت إلى أن تخرج المنافسات بهذه القوة والجمالية، فضلاً عن التميز بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والمستوى الفني المميز للاعبات.

وأكد في تصريحات صحافية، أن البطولة تعد إضافة فنية مميزة لتنس الإمارات، وهي ليست بغريبة على إمارة الفجيرة التي تعد أحد الأركان المهمة في تطور رياضة التنس في الإمارات، متمنياً أن يكون هناك المزيد من البطولات مستقبلاً.

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