الامارات | تألق إماراتي ثلاثي في «محاربي الإمارات»

شكرا لقرائتكم خبر عن تألق إماراتي ثلاثي في «محاربي الإمارات» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت النسخة العربية من بطولة «محاربي الإمارات» فوز الثلاثي الإماراتي محمد يحيى على المصري عزوز، وراشد داوود على الجزائري بوشاشي بالضربة القاضية، وعبدالله محمد علي على الجزائري أمهيدرة، بينما عاد لقب النزال الرئيس للسوري طارق سليمان على حساب الجزائري لايد زارهوني في وزن الوسط.

وأقيمت المنافسات على صالة «أرينا جوجيتسو» في أبوظبي. وقال رئيس اللجنة المنظمة فؤاد درويش، في تصريح صحافي: «نظمنا 11 نزالاً باعتبارها التجربة الأولى، لكن في خطتنا الوصول إلى 20 نزالاً حتى نتيح فرصة الاحتكاك لأكبر عدد من الأبطال، بهدف تطوير القدرات التي تجعلنا الأفضل عالمياً».

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