الامارات | مبارك: سرور وراشد مستمران مع الشارقة.. وجوناثاس غير جاهز

شكرا لقرائتكم خبر عن مبارك: سرور وراشد مستمران مع الشارقة.. وجوناثاس غير جاهز والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير فريق الشارقة أحمد مبارك، أنه لا توجد مشكلة بالنسبة لتجديد عقد كل من ماجد سرور وسيف راشد مع «الملك»، مشدداً على أن الفريق كان تركيزه على الاستعداد لمباراة كأس السوبر في الأيام الماضية.

وقال مبارك في تصريحات صحافية، إن «ماجد سرور وسيف راشد مستمران مع فريق الشارقة، وسيتم إنهاء هذا الملف في الأيام المقبلة».

وعن الخسارة في السوبر أمام شباب الأهلي، قال: «السوبر مختلفة عن الدوري، وفي المجمل المباراة كانت صعبة، والمدرب عبدالعزيز العنبري يعرف كيف يتعامل مع اللاعبين، وما هي الرسالة التي سيوجهها لهم بعد الخسارة، تحضيراً للفترة المقبلة». وبخصوص إعادة قيد البرازيلي جوناثاس، أوضح أن «اللاعب يحتاج إلى شهر ونصف ليكون جاهزاً، ولا أتوقع تغييراً في قائمة الأجانب».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news