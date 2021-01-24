الامارات | الشارقة بطلاً لـ «كأس الإمارات» لكرة اليد رغم الخسارة أمام شباب الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة بطلاً لـ «كأس الإمارات» لكرة اليد رغم الخسارة أمام شباب الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوّج فريق اليد في نادي الشارقة بطلاً لـ«كأس الإمارات»، رغم خسارته أمام شباب الأهلي بواقع 25-24، في المباراة التي جمعت الفريقين، أمس، على صالة نادي النصر في دبي، لحساب الجولة الثالثة والختامية من الدور النهائي للبطولة.

وكان شباب الأهلي بحاجة إلى الفوز بفارق أكثر من 12 هدفاً لنيل اللقب، خصوصاً أن الدور النهائي للبطولة، شهد منافسة ثلاثية، جمعت فرق شباب الأهلي والشارقة والعين، التي نجحت في التأهل إلى هذا الدور باعتلائها صدارة مجموعاتها الثلاث في ختام الدور التمهيدي، ليضمن الشارقة اللقب بالاحتكام إلى فارق الأهداف بعد تساوي الفرق الثلاثة برصيد النقاط الأربع.

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