الامارات | الجزيرة يستعير لاعبه السابق محمد جمال من العين

شكرا لقرائتكم خبر عن الجزيرة يستعير لاعبه السابق محمد جمال من العين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الجزيرة لكرة القدم تعاقدها مع لاعب الفريق السابق محمد جمال، قادماً من العين على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي. وذكرت الشركة على حسابها الرسمي في «تويتر» أنها أتمت رسمياً إجراءات التعاقد، ليصبح أولى صفقات «فخر أبوظبي»، خلال الانتقالات الشتوية الحالية.

وكان محمد جمال رحل عن الجزيرة في مايو 2019 إلى العين بعقد حتى 2023، إذ شارك مع «الزعيم» في مباراة واحدة بالدوري في الموسم الماضي بمعدل 78 دقيقة، بينما لم يشارك في أي مباراة خلال الموسم الحالي.

وكانت شركة الجزيرة أعادت قيد أحمد ربيع في قائمة الفريق خلال الانتقالات الحالية، بينما أعلنت تمديد عقد الجنوب إفريقي ثولاني سيريرو، والصربي ميلوس كوسانوفيتش حتى 2023.

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