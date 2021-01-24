الامارات | مربط دبي يفوز بـ 5 ميداليات في بطولة الإمارات للمربين

شكرا لقرائتكم خبر عن مربط دبي يفوز بـ 5 ميداليات في بطولة الإمارات للمربين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاز مربط دبي للخيول العربية بثلاث ميداليات ذهبية وفضيتين في بطولة الإمارات للمربين التي أقيمت للمرة الأولى بمدينة العين، وشارك فيها 336 خيلاً تمثل 144 من المربين. وقال بيان صحافي: «توشحت المهرة بعمر السنة (دي بيسان) بالذهب، وهي من الفحل (دي سراج) والفرس (ار اي هاتش روزاليا). وبذهبية ثانية توشح المهر (دي شهير) ابن الفحل (ع ج مرزان) والفرس (دي شهلا). وعززت الحصيلة الذهبية الفرس (دي غرام) من الفحل (إف إيه إل رشيم) والفرس (إف تي شيلا). كما تمكن المربط من إحراز فضيتين مع كل من المهرة (دي جورية)، والمهر (دي شرار)».

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