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الامارات | «مبادلة» ترعى فريق الإمارات للدراجات الهوائية

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أبوظبي - الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة مبادلة للاستثمار، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، عن رعايتها لفريق الإمارات الذي يمثل الدولة في الدراجات الهوائية.

وقال بيان صحافي: «يأتي قرار مبادلة برعاية فريق الإمارات تجسيداً لالتزاماتها الاجتماعية ودعمها المستمر للرياضيين المحليين من أجل تشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط حياة صحي». وكان الفريق قد انتظم أخيراً في معسكر تدريبي داخل الدولة، استعداداً لبطولات موسم 2021، وهو أول فريق رياضي محترف في أبوظبي يتلقى جرعات اللقاح ضد فيروس كوفيد-19.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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