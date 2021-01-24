الامارات | طائرة بني ياس تتجاوز «الإعصار» وتحافظ على صدارة الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة بني ياس تتجاوز «الإعصار» وتحافظ على صدارة الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حافظ فريق بني ياس على صدارة الدوري العام للرجال للكرة الطائرة، وذلك بعد فوزه على فريق حتا (الإعصار) بثلاثة أشواط نظيفة في اللقاء الذي أقيم مساء أول من أمس على صالة مدرسة الظهرة، لحساب المباراة المؤجلة. في المقابل حسم فريق رجال النصر للكرة الطائرة مباراتهم المؤجلة أيضاً أمام العين بثلاثة أشواط نظيفة في المواجهة التي أقيمت في صالة نادي النصر.

وعقب إكمال كل الأندية لمبارياتها حتى الأسبوع الثامن، أصبح فريق بني ياس في صدارة الترتيب بفارق الأشواط عن النصر صاحب المركز الثاني، ويحتل شباب الأهلي المركز الثالث، بينما حافظ حتا على المركز الرابع على الرغم من الخسارة أمام بني ياس.

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