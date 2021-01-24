الامارات | رمسة ملاعب

شكرا لقرائتكم خبر عن رمسة ملاعب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قبعة

تفاعل عدد من المغردين في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مع عودة المدرب، مهدي علي، لارتداء القبعة الحمراء مرة أخرى، للمرة الأولى هذا الموسم، مشيرين إلى أن «المهندس» يتفاءل بهذه القبعة.

يوسف

نشر الحساب الرسمي لنادي الإمارات في «إنستغرام» تهنئة للحكم، حمد علي، يوسف الذي أدار مباراة السوبر، ذكر فيها أن الحكم أدار المباراة بجدارة، وأنه نال استحسان المراقبين والنقاد والجماهير.

استقالة

قدم أحد الأعضاء في لجنة مهمة باتحاد لعبة جماعية استقالته بشكل مفاجئ، علماً بأن العضو المستقيل يعد من أنشط الأعضاء في اللجنة.

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