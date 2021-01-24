الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الاتحاد الإنجليزي
تشلسي - لوتن تاون 16:00
مان يونايتد - ليفربول 18:30
إلتشي - برشلونة 19:15
سيلتا فيغو - إيبار 21:30
أتلتيكو - فالنسيا 21:30
يوفنتوس - بولونيا 15:30
فيرونا - نابولي 18:00
الدوري الألماني
شالكه - البايرن 18:30
الدوري الفرنسي
سانت اتيان - ليون 00:00
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