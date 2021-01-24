اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس الاتحاد الإنجليزي

تشلسي - لوتن تاون 16:00

مان يونايتد - 18:30

إلتشي - 19:15

سيلتا فيغو - إيبار 21:30

أتلتيكو - فالنسيا 21:30

يوفنتوس - بولونيا 15:30

فيرونا - نابولي 18:00

الدوري الألماني

شالكه - البايرن 18:30

الدوري الفرنسي

سانت اتيان - ليون 00:00

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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