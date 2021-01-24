شكرا لقرائتكم خبر عن في ليلة عودة تريزيجيه.. أستون فيلا يفوز على نيوكاسل بثنائية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز فريق أستون فيلا على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

افتتح واتكينز التسجيل لفريق أستون فيلا في الدقيقة 13، قبل أن يؤكد برتراند تراوري انتصار الفيلانز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 42.

وشارك محمود حسن تريزيجيه في مباراة اليوم أمام نيوكاسل في الدقيقة 80 بديلًا لزميله تراوري، بعد غيابه الطويل عن الفريق للإصابة سواء العضلية أو بفيروس كورونا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا للنقطة 29 في المركز الثامن، وتوقف رصيد نيوكاسل يونايتد عند 19 نقطة في المركز السادس عشر.