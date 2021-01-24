شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير: الإسماعيلي تعرض لظلم تحكيمي خلال لقاء المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى الإسماعيلي، أن فريقه تعرض لظلم تحكيمي فادح في لقاء غزل المحلة بالدوري المصري الممتاز، الذي انتهى بالتعادل (2-2) في الجولة التاسعة للدوري.

أضاف سعفان خلال تصريحاته المتلفزة: «نطالب بالعدالة التحكيمية وأعتقد أن الأهلي تم إبعاد الحكم محمد سلامة عن إدارة مباراة البنك الأهلي بسبب قرار، فلماذا لا يتم استبعاد بسيوني من إدارة لقاءات الإسماعيلي».