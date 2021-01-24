شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبدالعال: «لعبة إمام عاشور ممكن تتحسب ضربة جزاء‏ للزمالك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال علاء عبدالعال المدير الفني لفريق أسوان، إنه سعيد بتحقيق التعادل السلبي وهو نتيجة إيجابية أمام الزمالك في لقاء اليوم.

وأضاف عبدالعال في تصريحاته مع الإعلامي سيف زاهر عبر قناة أون تايم سبورتس أن لعبة إمام عاشور «ممكن تتحسب» ركلة جزاء ولكنه أمر متروك للحكم.

وأضاف في تصريحاته: «نجحنا في الحد من خطورة لاعبي الزمالك في أوقات كثيرة من المباراة والتوفيق حالف أسوان في إدراك نتيجة التعادل أمام الزمالك».