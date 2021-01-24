شكرا لقرائتكم خبر عن النجم الجزائري يوسف عطال يقود نيس لإسقاط لانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استعاد نيس نغمة الانتصارات في الدوري الفرنسي لكرة القدم بفوز ثمين (1-0) على مضيفه لانس، اليوم السبت، في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم سجل يوسف عطال هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (49)، ليقود نيس إلى الفوز الأول له في آخر 6 مباريات خاضها بالمسابقة.

ورفع نيس رصيده إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الـ13 بفارق الأهداف المسجلة فقط خلف ستاد بريست، وتجمد رصيد لانس عند 31 نقطة في المركز السابع.