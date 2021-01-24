شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يعود لوصافة الليجا برباعية في شباك ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قاد المهاجم الفرنسي كريم بنزيما فريقه ريال مدريد، لتحقيق الانتصار بنتيجة (4-1) على ديبورتيفو ألافيس، مساء السبت، في إطار منافسات الجولة 20 من الليجا.

وسجل بنزيما هدفين في الدقائق 41 و70، كما سجل كاسيميرو في الدقيقة 15 وهازارد في الدقيقة (45+1)بينما سجل خوسيلو هدف ألافيس الوحيد في الدقيقة 59.

وبهذا الانتصار يرفع ريال مدريد رصيده إلى 40 نقطة في وصافة جدول ترتيب الليجا، بينما يتجمد رصيد ديبورتيفو ألافيس عند 18 نقطة في المركز السابع عشر.