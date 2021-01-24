شكرا لقرائتكم خبر عن «سر التاسعة» يتخطى المليون مشاهدة بعد ساعات من بثه على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الفيلم الوثائقي «سر التاسعة» الذي أعدته إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، والذي يوثق ويكشف أسرار الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، بعد بثه على القناة الرسمية للأهلي على «يوتيوب».
ويرصد الفيلم الوثائقي كواليس تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، بداية من الأدوار الأولى وصولًا إلى النهائي الذي أقيم في القاهرة، بما تشمله تلك المرحلة من تدريبات ومحاضرات ورحلات سفر.
وتوالت ردود الأفعال القوية والإشادة الكبيرة بالفيلم الوثائقي بين جماهير الأهلي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعد بث تفاصيل جديدة وأسرار تظهر للمرة الأولى، تكشف كم الصعاب التي تعرض لها الفريق وتحدي وإصرار اللاعبين على الفوز باللقب.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «سر التاسعة»، وتصدر منصة «تويتر»، تزامنًا مع عرض الفيلم الوثائقي، وأكد المغردون أن الفيلم توثيق للأجيال المقبلة وبطولة مهمة وصلت بالأهلي إلى المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.
ومنذ عرض الفيلم على قناة النادي الرسمية على «يوتيوب» في التاسعة مساء أمس شهد إقبالًا كبيرًا، ووصل إلى المليون مشاهدة في الساعات الأولى فقط من عرضه، وبلغ ما يقرب من 20 مليون دقيقة مشاهدة.
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