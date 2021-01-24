شكرا لقرائتكم خبر عن «سر التاسعة» يتخطى المليون مشاهدة بعد ساعات من بثه على «يوتيوب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل الفيلم الوثائقي «سر التاسعة» الذي أعدته إدارة الإعلام بالنادي الأهلي، والذي يوثق ويكشف ‏أسرار الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، أكثر من مليون مشاهدة في أقل من 24 ساعة، ‏بعد بثه على القناة الرسمية للأهلي على «يوتيوب».‏

ويرصد الفيلم الوثائقي كواليس تتويج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة، بداية ‏من الأدوار الأولى وصولًا إلى النهائي الذي أقيم في القاهرة، بما تشمله تلك المرحلة من ‏تدريبات ومحاضرات ورحلات سفر.

وتوالت ردود الأفعال القوية والإشادة الكبيرة بالفيلم الوثائقي بين جماهير الأهلي عبر ‏منصات التواصل الاجتماعي، بعد بث تفاصيل جديدة وأسرار تظهر للمرة الأولى، تكشف كم ‏الصعاب التي تعرض لها الفريق وتحدي وإصرار اللاعبين على الفوز باللقب.‏

ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج «سر التاسعة»، وتصدر منصة «تويتر»، تزامنًا ‏مع عرض الفيلم الوثائقي، وأكد المغردون أن الفيلم توثيق للأجيال المقبلة وبطولة مهمة ‏وصلت بالأهلي إلى المشاركة في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه.‏

ومنذ عرض الفيلم على قناة النادي الرسمية على «يوتيوب» في التاسعة مساء أمس شهد إقبالًا ‏كبيرًا، ووصل إلى المليون مشاهدة في الساعات الأولى فقط من عرضه، وبلغ ما يقرب من 20 ‏مليون دقيقة مشاهدة.‏