شكرا لقرائتكم خبر عن كلوب في مرمى النيران بسبب محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتقد العديد من جماهير ليفربول، المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق للريدز، بسبب محمد صلاح، الذي تركه على مقاعد البدلاء خلال لقاء بيرنلي الخميس الماضي والذي خسره حامل لقب البريميرليج بهدف دون رد.

وقال موقع «أنفيلد» المنتمي لفريق ليفربول، أن يورجن كلوب أخطأ في حق فريقه بعدما ترك محمد صلاح جالسا على مقاعد البدلاء لمدة ساعة تقريبا من زمن اللقاء.

وأضاف الموقع، أن كلوب عليه ألا لايفعل هذا الأمر مرة ثانية إذا أراد تصحيح المسار مرة أخرى في الدوري الإنجليزي.