شكرا لقرائتكم خبر عن باتشكيو يرفض إراحة لاعبي الزمالك بسبب مصر المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو مواصلة الفريق لتدريباته اليوم الأحد بدون راحة، وذلك استعدادا لمواجهة مصر المقاصة في الجولة العاشرة بالدوري الممتاز.

وتعادل الزمالك سلبيا أمام أسوان مساء اليوم السبت في الجولة التاسعة للدوري بالمباراة التي جمعتهما اليوم باستاد بتروسبورت.