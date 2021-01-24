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الأهلي يتعاقد مع مدافع منتخب الشباب

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد النادي الأهلي، مع حازم هاني مدافع فريق المنصورة، مواليد 2001، وتم التوصل لاتفاق بين الطرفين لضم اللاعب.

ويعد حازم هاني من العناصر الواعدة في قطاع الناشئين بالمنصورة وانضم لمنتخب مصر للشباب تحت قيادة ربيع ياسين.

وقال هاني خلال تصريحاته المتلفزة مساء اليوم، إنه سعيد بالانضمام للقلعة الحمراء، مؤكدا أنه سيبذل قصارى جهده للتواجد مع الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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