شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار الطبي يحسم مشاركة علي زين مع منتخب اليد أمام سلوفينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخضع على زين، نجم منتخب مصر لكرة اليد، لاختبار طبي أخير صباح اليوم، لحسم مشاركته في لقاء سلوفينيا، مساء الأحد بالجولة الثالثة والأخيرة للدور الرئيسي ببطولة العالم المقامة في مصر.

وأكدت الأشعة عدم تعرض إصبع على زين للكسر أو لقطع الأربطة.

ويحتاج منتخب مصر للفوز أو التعادل للتأهل رسميًا لدور الثمانية بالمونديال.