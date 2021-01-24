شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي، منح لاعبو الفريق راحة سلبية خلال مران غد الأحد، وذلك عقب التعادل الإيجابي مع غزل المحلة اليوم بهدفين لمثلهما.

وجاء قرار جهاز الدراويش في ظل ضغط المباريات الذي يعاني منه الفريق، والذي يتسبب في حدوث العديد من الإصابات العضلية والإرهاق البدني للاعبين.

ومن المقرر أن يبدأ الإسماعيلي اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل استعداداته لمواجهة نادي بيراميدز، يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.