شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحتج رسميًا على محمود عاشور حكم لقاء غرل المحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ارسل مجلس الاسماعيلي إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، احتجاجًا رسميًا بشأن الأداء التحكيمي للحكم محمود عاشور وغرفة الڤار خلال مواجهة الإسماعيلي وغزل المحلة اليوم.

وجاء تظلم الإسماعيلي حيث يضع النادي ثقته الكاملة في التحكيم المصري، ويقدر أيضًا كل المجهودات التي تبذل من أجل الارتقاء بمنظومه التحكيم واستخدام الفار.

ومع الاعتراف الكامل بأن الإسماعيلي لا يتحجج بالأداء التحكيمي بالرغم من أنه تسبب في إهدار مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديدة خلال مجريات الموسم الجاري.

و تؤكد إدارة الدراويش أنه من غير المعقول أن يؤكد الجميع صحة هدف الإسماعيلي في مباراه البنك الأهلي ولكن إطلاق حكم المباراة صافرته والكرة في طريقها للمرمي منع تدخل الفار والجميع اعترف بهذا الخطأ وأفادوا بصحة هدف الإسماعيلي، ومع ذلك يتم تعيين نفس الحكم لإدارة الڤار في مباراة غزل المحلة اليوم.

وساهم محمود بسيوني في احتساب ركلتين جزاء على الإسماعيلي، حيث جاءت الأولى من أقدام المدافع إلى يده مباشرةً دون أن يحركها، والثانية احتسبها الحكم ركلة جزاء على مدافع الإسماعيلي الذي لعب الكرة وبدون أي احتكاك مع مهاجم غزل المحله وبالرغم من وجود حكم المباراه قريبًا من اللعبة ولم يحتسبها، لكن تدخل حكم الڤار حسم الأمر.

لذلك، يوجه الإسماعيلي النظر بأن هذه الأخطاء حرمت الفريق من نقاط مستحقه كان جديرًا بها، وفي الوقت ذاته لا يشكك النادي في أي فرد بمنظومة التحكيم ولكنه يتمنى من لجنة الحكام مراجعه كل الأخطاء التي حدثت ضد النادي الإسماعيلي والعمل على تداركها خلال قادم المباريات، في الوقت الذي يدرك فيه النادي تمامًا أن أخطاء التحكيم والڤار ورادة ولكن تكرارها أكثر من مرة وبنفس الطريقة مع الإسماعيلي حرمه من نقاط يستحقها وتسبب في غضب جماهيره بشكل كبير.