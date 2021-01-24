شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال: لعبة إمام عاشور ممكن تتحسب ركلة جزاء.. والمنافسة أهلي وزمالك بس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، أن فريقه حالفه التوفيق في مباراته ضد الزمالك واللاعبي قدموا أداء جيد خلال المباراة، وخرج بنقطة وهي نتيجة مرضية.

قال خلال تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن لعبة إمام عاشور لاعب الزمالك قد ترتقي إلى ممكن تتحسب ركلة جزاء، ولكن لا أستطيع الجزم بالأمر.

وتابع: المنافسة في الموسم الحالي منحصرة بين الأهلي والزمالك، وبخصوص بيراميدز فهو بعيد عن المنافسة على لقب الدوري رغم ضمه للاعبين على مستوى عال.

وفرّط الزمالك فى الانقضاض على صدارة الدوري، بعد التعادل السلبي أمام أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفقد الزمالك نقطتين مهمتين ليحتل المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .