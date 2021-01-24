شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور منفعلا بسبب الحكام: هو عيب الزمالك يتوج بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد الإعلامى خالد الغندور، التحكيم في مباراة الزمالك وأسوان، التي أقيمت مساء اليوم السبت على استاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري، وانتهت بالتعادل السلبي.

قال الغندور خلال تقديمه برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "الحكم محمد يوسف هو الذي احتسب هدف الأهلي أمام سيراميكا رغم وجود خطأ ضد محمد شريف، لكنه احتسب خطأ في هدف مصطفى محمد ضد أسوان".

وأضاف: "الحُكام المصريين هيبوظوا الدوري خايفين من ايه، هو عيب ان الزمالك ياخد بطولة الدوري، امتى الزمالك ياخد حقه في المباريات"،متابعا :" محمد يوسف، يا حكم المباراة انت بتخاف ليه تحسب أخطاء لصالح الزمالك".

وتابع: "أنا لو حكم في أوضة فأر أقسم بالله لو في حاجه للأهلي أقسم بالله هحسبها ليه، لأن أنا عندى ضمير وهدف الزمالك غير صحيح؛ لكن الزمالك له ركلتين جزاء، وحكام الفار انتوا كمان خايفين من ايه مختتما: "ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين".

وأصدرت اللجنة المؤقتة، التي تدير نادي الزمالك، برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، بيانا طالبت فيه لجنة الحكام بالعدالة التحكيمية بجميع مباريات الدوري الممتاز بجميع أطرافها، خاصة الأندية المتنافسة على صدارة الدوري الممتاز رافضة كل ما يحدث من أخطاء تحكيمية وقرارات من اتحاد الكرة تنعكس بآثار سلبية على المنافسة الشريفة على لقب البطولة وترسخ مفاهيم التعصب بين الجماهير".