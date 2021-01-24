شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم السبت 23 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم السبت الموافق 23 يناير 2021، العديد من الأحداث الرياضية المهمة، وأبرزها استعادة الأهلي لصدارة الدوري مستفيدا من تعادل الزمالكمع أسوان في الجولة التاسعة بالدوري.

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

تعادل فريق الزمالك سلبيًا مع أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز، ليفرط الفارس الأبيض فى صدارة الدورى بفقدانه نقطتين والاكتفاء بحصد نقطة وحيدة، ووبهذه النتيجة يحتل الزمالك المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض، فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .

الاسماعيلي يتعادل مع غزل المحلة 2/2 فى مباراة ضربات الجزاء.. فيديو خطف غزل المحلة نقطة مستحقة من نادى الإسماعيلي بعد تعادل الفريقين بهدفين لكل منهما فى المباراة التى انتهت منذ قليل ضمن مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدورى المصرى الممتاز باستاد المحلة، جاءت أهداف اللقاء من أربع ركلات جزاء حسمها الـ" VAR " عن طريق الحكم محمود عاشور، حيث تمكن الأنجولى أرى بابل مهاجم فريق الإسماعيلى فى التقدم عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 41 من عمر الشوط الأول والدقيقة 87، بينما جاء هدفا غزل المحلة عن طريق أحمد الشيخ من ركلتى جزاء أيضا. قطر تتفوق على البحرين فى كأس العالم لكرة اليد 2021 فاز منتخب قطر على نظيره البحرينى 28/23 فى المباراة التى جمعتهما، السبت، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم - مصر 2021، وشهد الشوط الأول من المباراة المقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي تكافؤ بين المنتخبين، وتقاسم الفريقان السيطرة على مجريات الأمور فى شوط حسمه منتخب البحرين بنتيجة 14 - 13. الاسماعيلي يصدر بيانا ضد حكم مباراة غزل المحلة تظَّلم مسئولو نادي الإسماعيلي ضد الأداء التحكيمي فى مباراة الفريق اليوم أمام غزل المحلة فى الدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، وأصدر الإسماعيلي بيانا للاعتراض على مستوى التحكيم جاء كالتالي: "يضع الإسماعيلي ثقته الكاملة فى التحكيم المصري، ويقدر كل مجهودات تبذل من أجل الارتقاء بمنظومة التحكيم واستخدام الفار.. ولكن ومع الاعتراف الكامل بأن الإسماعيلي لا يتحجج بالتحكيم ولكن تم تضييع مجهود اللاعبين والفريق من خلال قرارات خاطئه تسببت في فقدانه نقاط عديده". طبيب الأهلي يقدم تقريرا عن المصابين في الفريق لـ موسيماني يقدم طبيب الأهلي الدكتور أحمد أبو عبلة تقريراً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي عن المُصابين في الفريق، وهم وليد سليمان ومحمد محمود ومحمود متولي وناصر ماهر وكريم نيدفيد ، ويستسفر موسيماني من طبيب الفريق عن أحوال المصابين في الفريق وموقفهم من التدريبات التأهيلية، وحصل فريق الكرة بالأهلي على راحة من التدريبات اليوم ،السبت، بعدما خاض أمس مراناً إستشفائياً عقب الفوز المُثير الذي حققه الفريق مساء أمس الأول ، الخميس، على المقاولون العرب بثلاثة أهداف لهدفين في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

باتشيكو عن التعادل مع أسوان: لن نحرز أهدافا حتى لو استمرت المباراة يومين

أكد البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، أن التعادل مع أسوان اليوم فى الجولة التاسعة من الدورى ليس عادلا للزمالك، الذى استحوذ على كل أحداث المباراة وكان الأخطر على مرمى أسوان، وأضاف باتشيكو، فى المؤتمر الصحفى عقب المباراة، أن لاعبى الزمالك واجهوا سوء حظ غريب وحاولوا إحراز أهداف بكل الطرق من التسديد والاختراق والعرضيات إلا أن سوء الحظ لازم الفريق قائلا، "لو كنا لعبنا يومين مكناش هنجيب أهداف".

المقاصة يخسر من النصر.. ويواجه سيراميكا غدًا في البروفة الأخيرة قبل مباراة الزمالك