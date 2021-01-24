شكرا لقرائتكم خبر عن علي زين جاهز لمواجهة مصر وسلوفينيا بمونديال اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد شوقى، طبيب منتخب مصر لكرة اليد، جاهزية على زين، لاعب الفراعنة، للمشاركة في مواجهة سلوفينيا، المقرر لها غدا الأحد، فى ختام مواجهاته بالمجموعة الرابعة من الدور الرئيسي ببطولة العالم "مصر 2021" والتى تستضيفها أرض المحروسة وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى.

وتعرض زين للإصابة في إصبعه خلال مواجهة مصر وبيلاروسيا قبل أن تثبت الأشعة إصابة اللاعب بتهتك في الأنسجة.

ونجح منتخب مصر فى الدور الأول فى تحقيق الفوز على كل من تشيلى 35 / 29 ومقدونيا 38 / 19، بينما تلقى خسارة من السويد بنتيجة 24 / 23، قبل أن يفوز فى فى الدور الرئيسى على كل من الاتحاد الروسى و بيلاروسيا .

ومن جانبه يرى مجدي أبو المجد، مدرب عام منتخب مصر لكرة اليد، أن المجموعة التي تتواجد بيها منتخب الفراعنة معقدة وصعبة للغاية، وتتواجد فرصة للجميع فى الصعود إلى دور الثمانية من بطولة كأس العالم لكرة اليد والانتظار إلى النتائج الأخيرة لمعرفة الفرق المتأهلة، حيث يتنافس السويد ومصر وروسيا وسلوفينيا.

وأوضح مجدي أبو المجد، خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن مباراة منتخب مصر أمام سلوفينيا لا بديل عن الفوز بها لحسم التأهل وعدم النظر لنتائج المباريات الأخرى، والدخول في بعض الحسابات، ولكن اللاعبين قادرون على التأهيل والوصول إلى الأدوار النهائية في البطولة.