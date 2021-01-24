شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتسلح بالأهلي لفك عقدة كأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لنادى الأهلي، إلى فك النحس الذى لازمه فى بطولة كأس العالم للأندية التى ستنطلق يوم 4 فبراير المقبل فى العاصمة القطرية الدوحة.

وأسفرت القرعة عن مواجهة قوية للأهلى ضد فريق الدحيل القطرى فى الدور الأول بالبطولة، على أن يلتقى الفائز من المباراة مع فريق بايرن ميونيخ (بطل أوروبا) فى الدور نصف النهائى للبطولة العالمية.

ويشارك بيتسو موسيماني، المدير الفنى الحالى للأهلي، للمرة الثانية له تاريخيا، بعدما خاض النسخة الثالثة عشرة من كأس العالم للأندية موسم 2016\2017 كمدرب لصن داونز المتوج على عرش الكرة الأفريقية كبطل لدورى أبطال أفريقيا أن ذاك بعد الفوز على الزمالك بنتيجة 3\1 فى مجمل لقائى الذهاب والعودة.

تاريخ موسيمانى

لعب موسيمانى أول مبارياته فى كأس العالم للأندية مع كاشيما أنتلرز اليابانى الذى نجح فى هزيمة صن داونز بهدفين نظيفين، جعلا الفريق الأفريقى ينافس على المركزين الخامس والسادس فى مباراة صن داونز أمام تشونبوك هيونداى موتورز الكورى الجنوبي.

ونجح تشونبوك هيونداى موتورز فى سحق صنداونز بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الأفريقى الذى حاول على استحياء فى هذه المباراة.

ولعب موسيمانى مباراتين خسرهما، سجل لاعبو موسيمانى هدفا وحيدا واستقبلت شباك صن داونز 6 أهداف ليكون فارق الأهداف هو 5-.

ومنذ هذا الحين، لم يستطع صن داونز التأهل لكأس العالم للأندية، حيث أقصى ما وصل إلى الفريق الجنوب أفريقى فى دورى أبطال أفريقيا والمؤهل إلى مونديال الأندية هو نصف نهائى موسم 2018\2019 حين خرج صن داونز على يد الوداد المغربى بنتيجة 2\1 فى مجمل لقائى الذهاب والعودة.

ويتسلح موسيمانى بفريق الأهلى لتحقيق الفوز الأول له في كأس العالم للأندية أمام الدحيل القطرى، كما فعلها من قبل وفك عقدته أمام الوداد في المغرب الذى لم يستطع الفوز عليه إلا مع الأهلى في آخر مواجهة بهدفين نظيفين.