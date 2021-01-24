شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبة البسومي تستعد لبطولة أفريقيا لتنس الطاولة بمدغشقر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد حبيبة البسومي لاعبة فريق النادي الأهلي لتنس الطاولة للمشاركة مع المنتخب القومي ببطولة أفريقيا المقرر إقامتها بدولة مدغشقر بشهر مارس لعام 2021.

وشاركت حبيبة في بطولة الجمهورية تحت 12 سنة فرق والتي أقيمت بالإسماعيلية، وحصل الأهلي على المركز الأول كما شاركت حبيبة بطولة 15 سنة فرق وحصل الأهلي على المركز الأول وحبيبة ضمن التشكيل الأساسي بكلتا الفرقتين.

وحققت اللاعبة خلال ثلاث سنوات إنجازات عديدة، حيث كان تصنيفها 264 على مستوى الجمهورية لتستطيع خلالهما أن تصعد لتصبح أول التصنيف على مستوى الجمهورية.

كانت حبيبة البسومي قد تلقت العديد من العروض من أندية الزمالك وسبورتنج وجزيرة الورد، ولكنها فضلت الانضمام للنادى الأهلي.



تنس الطاولة 2



تنس الطاولة



تنس طاولة 5



تنس لطاولة 3