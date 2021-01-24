شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع المنصورة: الأهلي يتابعنى منذ فترة.. ورتوش بسيطة لإتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حازم هاني، مدافع المنصورة ومنتخب الشباب، والذي اقترب من الانتقال للأهلي، أنه اقترب بنسبة كبيرة من الانتقال إلى الأهلي، لاسيما أن مسئولي القلعة الحمراء كانوا يرسلون بعض الأشخاص من أجل متابعته في مباريات فريقه بدوري الدرجة الثانية.

وقال هاني في تصريح خاص لـ"الخليج 365" إنه يتبقى بعض الرتوش الأخيرة في الاتفاق بين الأهلي والمنصورة من أجل حسم الصفقة، مشيرًا إلى أنه يتمنى الانتقال للأهلي وتحقيق حلم حياته، لاسيما بعدما أبدى مسئولوه اهتمام بضمه.

وتوقع مدافع المنصورة خلال الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة بعد إنهاء التفاوض بين الناديين.

واقترب مسئولو النادي الأهلي من التوصل لاتفاق مع نادي المنصورة لشراء المدافع حازم هاني لاعب منتخب الشباب مواليد 2001، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

ويلعب المدافع الشاب في مجموعة بحري بدوري الدرجة الثانية، وتم عرضه على مسئولي القلعة الحمراء، ولاقى اللاعب استحسان اللجنة الفنية بالأهلي والتي عرضته على لجنة التخطيط والجهاز الفني، والذي رحب بضم اللاعب.

وكشف الإعلامي أحمد شوبير عن مفاجأة داخل الأهلي خلال الفترة المقبلة، بشأن الصفقات التي ينوي إبرامها مسئولو القلعة الحمراء، خلال الفترة الحالية، وقبل غلق باب القيد الشتوي.

قال شوبير عبر حسابه على تويتر: "مفاجأة جديدة في الأهلي خلال ايام لاعب مدافع جديد علي فكرة مش مشهور بس شكله لعيب كويس".