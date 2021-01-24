شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن "الصقر" يزور الخليج 365 ويعقد ندوة موسعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الصقر أحمد حسن نجم مصر السابق وعميد لاعبى العالم ضيفًا على مؤسسة الخليج 365، وأجرى ندوة موسعة تطرقت للحديث فى جميع الملفات الشائكة، وتحدث فيها عن آرائه فى مختلف الملفات في الساحة الكروية، وتحدث الصقر عن تجربته في نادى بيراميدز، واختياراته بين التدريب والعمل الإدارى في الفترة المقبلة، ومشاكل الدورى المصرى وأزمة إيقاف محمد الشناوى الأخيرة.

وكان فى استقبال أحمد حسن خلال حضوره لمقر ”الخليج 365” دندراوى الهوارى رئيس التحرير التنفيذى لـ الخليج 365، وعمر الأيوبى مدير تحرير قطاع الرياضة، وعاطف العربى رئيس القسم الرياضى وقام بعمل جولة فى مقر مؤسسة الخليج 365 للاطلاع على سير العمل فى المؤسسة وطريقة النشر وأشاد بسير العمل المنظم فى المؤسسة.