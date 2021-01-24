شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير لتليفزيون الخليج 365: باتشيكو غير مقتنع بالمثلوثى والزمالك لعب بالتشكيل الأمثل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد سمير لاعب الزمالك الأسبق أن الفريق الأبيض خاض مباراة جيدة فنيًا أمام أسوان في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وقال سمير خلال تحليله مباراة الزمالك وأسوان لـ"ستوديو الخليج 365" الذى يقدمه عمر الأيوبي إن الفريق الأبيض واجه سوء حظ في مواجهة أبناء الجنوب وأهدر العديد من الفرص التي كانت كفيلة أن تخرجه فائزًا باللقاء ومن ثم اقتناص الثلاث نقاط.

تابع لاعب الزمالك السابق أن باتشيكو لعب بالتشكيل الأمثل للفريق موضحًا أن البداية بمصطفى محمد طبيعية مشيرًا إلى أن الاعتماد على حازم إمام في الجبهة اليمني وتمسكه بالصاعد أحمد عيد يثبت عدم اقتناع الخواجة بخدمات حمزة المثلوثى.

فرط الزمالك فى الانقضاض على صدارة الدوري بعد التعادل السلبي أمام أسوان فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، باستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وفقد الزمالك نقطتين مهمتين ليحتل المركز الثانى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات حقق الفوز فى 6 وتعادل فى 2، وسجل لاعبوه 12 هدفا، وسكنت شباكه هدفان، ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام الأهلي من الجولة الرابعة للدوري، ويعود المارد الأحمر لصدارة الدورى برصيد 20 نقطة وبفارق الأهداف عن الأبيض.

فيما يحتل أسوان المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعدما خاض 8 مباريات فاز فى 2 وتعادل 2 وخسر 4 وسجل لاعبوه 4 أهداف وسكنت شباكه 9 .