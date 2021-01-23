شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تحكيمي: الزمالك يستحق ركلة جزاء.. وكرة أسوان ليس بها أخطاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد الشناوي، الخبير التحكيمي، أن حكم مباراة الزمالك وأسوان حرم الأبيض من ركلة جزاء صحيحة، بعد عرقلة مدافع أسوان للاعب إمام عاشور أمام أعين الحكم محمد يوسف، الذي لم يحتسبها، ولم يتدخل فيها حكم الفيديو.

وتعادل الزمالك وأسوان بدون أهداف، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية، إن العرقلة كانت واضحة، وزاوية الرؤية للحكم واضحة أيضا، مشيرا إلى أنه لا يعلم سبب عدم احتسابها، ولا يعلم أيضا، سبب عدم استدعاء حكم الفيديو له.

وحول قرار إلغاء هدف للزمالك، قال الشناوي إنه قرار صحيح، لأن إمام عاشور ارتكب خطأ في منتصف الملعب، مؤكدا أن الحكم كان قريبا من مكان الخطأ أيضا ولم يحتسبه.

وأضاف الشناوي، أن أسوان لا يستحق ركلة جزاء، ولا يوجد أي احتكاك بين مدافع الزمالك ومهاجم أسوان الذي حاول الحصول على خطأ بطريقة غير شرعية.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا، للاحتجاج على عدم احتساب ركلة جزاء للفريق الأبيض، بعد عرقلة لاعبه إمام عاشور، وعدم تدخل تقنية الفار لاحتسابها، رغم تدخلها في الشوط الأول لإلغاء هدف للزمالك، بحسب البيان.