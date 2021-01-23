شكرا لقرائتكم خبر عن ريال سوسيداد يتعادل مع ريال بيتيس 2-2 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فرط ريال سوسيداد في فرصة العودة لدرب الانتصارات، في الليجا، بعدما فرض عليه ضيفه ريال بيتيس تعادلا قاتلا، بهدفين لمثلهما، اليوم السبت، على ملعب ريالي سيجوروس ضمن الجولة الـ20.

وجاءت الأهداف الأربعة في الشوط الثاني، حيث بادر أصحاب الأرض بالتقدم بهدفين، حملا توقيع السويدي ألكسندر إيساك، والقائد ميكيل أويارزابال، في الدقيقتين 48 و57 على الترتيب.

لكن لم ييأس لاعبو الفريق الأندلسي، وتمكنوا من العودة في الدقائق الخمس الأخيرة، حيث قلصوا الفارق أولا في الدقيقة 85، عن طريق النجم سرخيو كاناليس، قبل أن يسجل المخضرم خواكين سانشيز، هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة.

وفشل الفريق الباسكي في إيقاف نزيف النقاط، للجولة الرابعة على التوالي، ليصبح رصيده 31 نقطة، في المركز السادس.

أما بيتيس فرفع رصيده إلى 27 نقطة، في المرتبة الثامنة.